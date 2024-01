Unfall in Dresden: Straßenbahn kracht gegen Edel-BMW!

Dresden - Am Sonntagnachmittag kam es in Dresden zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem BMW-Fahrer.

Die Linie 8 krachte am Sonntag mit einem BMW zusammen. © Roland Halkasch

Der Unfall ereignete sich gegen 13.44 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße im Stadtteil Hellerau, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24.

Dort hatte der Fahrer eines BMW die Vorfahrt der Linie 8 missachtet.

Bilder vom Unfallort zeigen, wie der blaue Wagen an der Front der Tram auf den Gleisen zum Stehen gekommen ist.

Während an der Bahn ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden ist, beziffert die Polizei den Schaden am BMW auf rund 15.000 Euro.

Verletzt wurde niemand.