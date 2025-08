06.08.2025 10:30 15.026 Abbiege-Manöver gescheitert: Auto bleibt mitten in Haltestelle stecken

In Dresden-Striesen kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall: Ein Auto blieb in einer Straßenbahnhaltestelle stecken.

Von Janina Rößler

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Striesen kam es am Dienstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Unfall: Ein Auto blieb offenbar in einer Straßenbahnhaltestelle stecken. Alles in Kürze Auto bleibt in Dresdner Straßenbahnhaltestelle stecken

Fahrer übersah erhöhte Haltestelle beim Abbiegen

Feuerwehr hilft bei der Befreiung des Fahrzeugs

Unfall passierte am Pohlandplatz in Striesen

Genauere Details zum Unfall sind noch unbekannt Mehr anzeigen Das Auto blieb in der Straßenbahnhaltestelle stecken. © xcitepress Nach ersten Informationen von TAG24 war der Wagen gegen 9.15 Uhr am Pohlandplatz unterwegs. Offenbar wollte der Fahrer nach links abbiegen, übersah dabei jedoch die erhöhte Haltestelle - und fuhr direkt hinein. Er konnte das Fahrzeug nicht mehr befreien und es blieb stecken. Die Feuerwehr rückte an, um zu helfen. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Titelfoto: xcitepress