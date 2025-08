06.08.2025 15:12 3.730 Lkw bleibt an Baum hängen und droht umzukippen

An der Stübelallee am Großen Garten kam es am Mittwochmittag zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall.

Von Benjamin Richter

Dresden - Während die Innenstadt während der Bombenentschärfung dicht war, musste die Feuerwehr zur Stübelallee am Großen Garten ausrücken. Dort blieb ein Lkw an einem Baum hängen.

Unfall in Dresden, Stübelallee gesperrt

Sattelzug fuhr zu weit rechts und blieb hängen

Fahrer unverletzt, Lkw beschädigt

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall etwa gegen 11.45 Uhr zwischen der Wintergartenstraße und dem Straßburger Platz. Ein Sattelzug, der in Richtung Straßburger Platz unterwegs war, fuhr laut Polizei zu weit rechts und blieb deshalb an einem Baum hängen. Der Lkw wurde beschädigt. Während der Fahrer unverletzt blieb und mit dem Schrecken davonkam, drohte der Lkw nach der Kollision umzukippen. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr (Wache Altstadt) eilten daher zur Unfallstelle, um den Baum anschließend abzutragen. Die Feuerwehr trug den Baum nach und nach ab, um den Lkw zu befreien. © Roland Halkasch Wegen des Einsatzes war die Stübelallee in stadtwärtiger Richtung gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch