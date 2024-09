29.09.2024 06:00 39.469 Straßenbahnen kollidieren am Albertplatz: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Verkehr in der Dresdner Neustadt beeinträchtigt! Polizisten haben am Freitagabend die Kreuzung am Albertplatz wegen eines Unfalls teilweise abgesperrt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Am Freitagabend mussten Einsatzkräfte die Kreuzung am Albertplatz wegen eines Unfalls teilweise absperren. Wegen eines Straßenbahn-Unfalls kommt es im Bereich Albertplatz zu Verkehrsbeeinträchtigungen. © Eric Hofmann/TAG24 Wie die Feuerwehr mitteilte, sind zwei Stadtbahnwagen der Linie 7 vom Typ NGT 12 und NGT 8 aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert und entgleist. Dabei ist eine Person

leicht verletzt worden. Sie musste vor Ort ambulant versorgt werden. Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt sowie Striesen kümmerten sich unterdessen um die zwei entgleisten Drehgestelle vom NGT 8. Dresden Unfall Schwerer Crash in Freital: Vier Verletzte bei Vorfahrtsunfall! Dazu ist das Fahrzeug angehoben und mithilfe einer Seilwinde ins Gleis gezogen worden. Es konnte anschließend wieder an die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) übergeben werden. Zwei Stadtbahnwagen stießen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. © Roland Halkasch Aufgleisung herausfordernd, DVB müssen drei Linien über Stunden umleiten Mit hydraulischen Hebern und einer Verschiebebrücke erfolgt die herausfordernde Aufgleisung. © Roland Halkasch Danach galt es es, die beiden betroffenen Drehgestelle vom NGT 12 wieder in die Spur zu bringen. "Diese Aufgabe gestaltet sich aufgrund der Z-Stellung des Fahrzeugs auf der Fahrbahn komplexer", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) am Abend. Im Rahmen der Aufgleisung würden hydraulische Heber und eine Verschiebebrücke zum Einsatz kommen. 20 Kameraden waren vor Ort. Es musste mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Gegen 23.08 Uhr vermeldeten die DVB, dass der Albertplatz wieder frei ist. Dresden Unfall Auffahrunfall in Dresden: Seat wird in Audi geschoben Wie die DVB via X mitteilten, wurde die Linie 3 bis auf Weiteres zwischen Bahnhof Neustadt und Neustädter Markt über die Anton-/Leipziger Straße und den Palaisplatz umgeleitet. Die Linie 6 verkehrte zwischen Bautzner/Rothenburger Straße und Anton-/Leipziger Straße über den Alaunplatz, die Friedensstraße und den Bahnhof Neustadt. Die Arbeiten sind zeitaufwendig. © Roland Halkasch Für die Linie 7 ist eine Umleitung zwischen Louisenstraße und Neustädter Markt über den Bahnhof Neustadt sowie den Palaisplatz eingerichtet. Erstmeldung: 20.27 Uhr. Aktualisierung: 21.52 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch