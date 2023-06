21.06.2023 09:57 2.064 Schwerer Unfall nahe Uni mit mehreren Beteiligten und drei Verletzten!

Am Mittwochmorgen kam es am Zelleschen Weg in Dresden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Laster und mehreren Autos. Drei Personen wurden verletzt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Mittwochmorgen kam es am Zelleschen Weg in Dresden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Laster und mehreren Autos. Drei Personen wurden verletzt. An der Technischen Universität Dresden kommt es derzeit aufgrund eines Unfalls zu Verkehrseinschränkungen. © xcitepress/Benedict Bartsch Aktuell befindet sich der Verkehrsunfalldienst der Polizei noch im Einsatz, weshalb genauere Informationen zum Unfallhergang erst noch folgen werden, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24. Klar ist bisher, dass gegen 7.54 Uhr ein Lastwagen sowie drei Autos an dem Unfall in Richtung stadteinwärts beteiligt gewesen waren. Drei Personen wurden anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei weiter. Dresden Unfall Heftiger Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen: Drei Menschen landen im Krankenhaus An der Unfallstelle nahe der Technischen Universität Dresden kommt es unterdessen zu Einschränkungen im Verkehr. Autofahrer, die in Richtung Fritz-Förster-Platz unterwegs sind, werden derzeit über die Max-Liebermann-Straße umgeleitet. Die Buslinie 61 kann die Haltestelle vor der Universitätsbibliothek derweil nicht bedienen, schrieben die DVB auf Twitter. Nähere Informationen folgen.

Titelfoto: xcitepress/Benedict Bartsch