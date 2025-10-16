5.420
Von Straßenbahn erfasst: Frau in Löbtau schwer verletzt
Dresden - Zusammenstoß in Dresden-Löbtau! Am Mittwochvormittag ist eine Fußgängerin (59) von einer Straßenbahn erfasst worden.
Wie die Polizei mitteilte, ging die 59-Jährige an der Haltestelle "Tharandter Straße" über die Fahrbahn, als gerade die Tram einfuhr.
Dessen Fahrer (60) bremste, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern.
Die Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.
Der ÖPNV-Betrieb war im betroffenen Bereich rund 40 Minuten lang unterbrochen.
Es kam zu Umleitungen. Betroffen waren die Linien 6, 7, 12, 61, 63 und 90. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 5000 Euro.
Titelfoto: Steffen Füssel