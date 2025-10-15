 9.456

Besoffene Mercedes-Fahrerin kracht gegen zwei Autos und ein Motorrad

In Laubegast ist eine betrunkene Autofahrerin gegen zwei Autos und ein Motorrad gestoßen.

Dresden - In Laubegast ist eine betrunkene Autofahrerin (26) gegen zwei Autos und ein Motorrad gestoßen.

Der Unfall geschah Dienstagabend auf der Salzburger Straße in Laubegast.


Die junge Frau war am Dienstagabend gegen 21.55 Uhr mit einer Mercedes-C-Klasse auf der Salzburger Straße in Richtung Dobritz unterwegs.

In Höhe Hallstadter Straße stieß sie plötzlich am Straßenrand gegen einen Toyota C-HR und einen VW T6, die dort geparkt waren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen eine MZ TS 150 geschoben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro.

Verletzt wurde niemand.

Alkoholtest ergibt 1,9 Promille

Die Polizei fertigte eine Anzeige gegen die Fahrerin (26) wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.


Als Polizisten einen Alkoholgeruch bei der Fahrerin bemerkten, führten sie bei ihr einen Test durch. Dieser ergab, dass die Frau 1,9 Promille intus hatte.

Die Konsequenz folgt prompt: Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei ihr und behielten den Führerschein der Dame ein.

Gegen die Deutsche wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

