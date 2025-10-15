Besoffene Mercedes-Fahrerin kracht gegen zwei Autos und ein Motorrad
Dresden - In Laubegast ist eine betrunkene Autofahrerin (26) gegen zwei Autos und ein Motorrad gestoßen.
Die junge Frau war am Dienstagabend gegen 21.55 Uhr mit einer Mercedes-C-Klasse auf der Salzburger Straße in Richtung Dobritz unterwegs.
In Höhe Hallstadter Straße stieß sie plötzlich am Straßenrand gegen einen Toyota C-HR und einen VW T6, die dort geparkt waren.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen eine MZ TS 150 geschoben.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro.
Verletzt wurde niemand.
Alkoholtest ergibt 1,9 Promille
Als Polizisten einen Alkoholgeruch bei der Fahrerin bemerkten, führten sie bei ihr einen Test durch. Dieser ergab, dass die Frau 1,9 Promille intus hatte.
Die Konsequenz folgt prompt: Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei ihr und behielten den Führerschein der Dame ein.
Gegen die Deutsche wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe, Benedict Bartsch/xcitepress/Benedict Bartsch/dpa