VW-Fahrer kollidiert in Dresden mit Straßenbahn: Kleinkind in Klinik!

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Sorge um ein Kleinkind in Dresden: Es wurde am Montag bei der Kollision eines VW Golf und einer Straßenbahn der Linie 2 verletzt, musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der VW Golf Kombi wurde an der linken hinteren Seite heftig getroffen. © Roland Halkasch Das Unglück ereignete sich gegen 15.20 Uhr. Der Golf-Fahrer (34) war in Dresden-Friedrichstadt auf der Fröbelstraße unterwegs, als es zur Kollision mit der Bahn kam. Der 34-Jährige sei Richtung Coventrystraße gefahren und am Emerich-Ambros-Ufer nach rechts abgebogen, teilte die Polizeidirektion Dresden am Abend mit. "Dabei kollidierte er mit der Straßenbahn der Linie 2, die in Richtung Innenstadt fuhr", so die Behörde. Das Kleinkind sei im Golf gewesen. Die Bahn wurde an der Frontseite getroffen. © Roland Halkasch Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch