06.09.2024 09:07 4.652 VW kracht am Postplatz in Straßenbahn!

Kollision am Postplatz in Dresden! Gegen 8 Uhr ist am Freitagmorgen ein VW mit einer Straßenbahn der Linie 1 zusammengestoßen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Kollision am Postplatz in Dresden! Nach einem Unfall am Postplatz waren mehrere Straßenbahn-Linien kurzzeitig von Umleitungen betroffen. © Max L. Gegen 8 Uhr ist am heutigen Freitagmorgen ein VW mit einer Straßenbahn der Linie 1 zusammengekracht. Wie ein Foto vom Unfallort zeigt, war das Auto in Richtung Annenhöfe unterwegs und wollte vermutlich nach links über die durchgezogene weiße Linie in die Marienstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von hinten nahenden Tram. Dresden Unfall Passat kracht in Werbetafel und zwei Autos: Scherbenhaufen in Mickten In der Folge mussten die DVB kurzzeitig die Linien 1, 2 und 12 umleiten. Gegen 8.32 Uhr war die Unfallstelle beräumt und die Strecke wieder frei. Ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden konnte auf TAG24-Nachfrage zunächst keine Angaben zum Vorfall machen. Somit ist auch der entstandene Sachschaden noch unbekannt.

Titelfoto: Max L.