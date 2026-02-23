 27.481

Schlimmer Unfall in Dresden: Auto völlig zerstört

Von diesem Auto blieb nur noch ein Wrack übrig: Am frühen Sonntagmorgen ist ein VW Tiguan in Dresden-Pillnitz verunglückt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Von diesem Auto blieb nur noch ein Wrack übrig: Am frühen Sonntagmorgen ist ein VW Tiguan in Dresden-Pillnitz verunglückt.

Ein VW Tiguan kollidierte auf der Lohmener Straße in Pillnitz mit einem Baum, blieb anschließend auf einer Wiese liegen.
Ein VW Tiguan kollidierte auf der Lohmener Straße in Pillnitz mit einem Baum, blieb anschließend auf einer Wiese liegen.  © Marko Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Fahrer (36) des Wagens auf der Lohmener Straße in Richtung Oberpoyritz/Pirna unterwegs, als er kurz vor 6.45 Uhr in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum krachte und anschließend die Böschung hinabfuhr.

"Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht", erklärte ein Sprecher. Die Straße hätte über Stunden bis 11.25 Uhr voll gesperrt werden müssen.

Fotos vom Einsatzort zeigen, wie der VW völlig zerstört auf einer angrenzenden Wiese liegt. Der Motor und die Beifahrertür sind beim Aufprall weggeschleudert worden.

25-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Dresden Unfall 25-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Feuerwehrleute übernahmen die Absicherung der Unfallstelle, die Beräumung der Trümmerteile und die Reinigung der Fahrbahn.

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.
Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.  © Marko Förster
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Am Abschleppkran zeigte sich das komplette Ausmaß der Zerstörung.
Am Abschleppkran zeigte sich das komplette Ausmaß der Zerstörung.  © Marko Förster

Der betroffene Baum musste laut Polizei zurückgeschnitten werden. Ein Abschlepper kümmerte sich derweil um die Bergung des halbierten Fahrzeugs. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

Erstmeldung vom 22. Februar, 15.16 Uhr. Letzte Aktualisierung am 22. Februar, 15.48 Uhr.

Titelfoto: Marko Förster

Mehr zum Thema Dresden Unfall: