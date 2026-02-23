Schlimmer Unfall in Dresden: Auto völlig zerstört

Dresden - Von diesem Auto blieb nur noch ein Wrack übrig: Am frühen Sonntagmorgen ist ein VW Tiguan in Dresden-Pillnitz verunglückt.

Ein VW Tiguan kollidierte auf der Lohmener Straße in Pillnitz mit einem Baum, blieb anschließend auf einer Wiese liegen. © Marko Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Fahrer (36) des Wagens auf der Lohmener Straße in Richtung Oberpoyritz/Pirna unterwegs, als er kurz vor 6.45 Uhr in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum krachte und anschließend die Böschung hinabfuhr.

"Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht", erklärte ein Sprecher. Die Straße hätte über Stunden bis 11.25 Uhr voll gesperrt werden müssen.

Fotos vom Einsatzort zeigen, wie der VW völlig zerstört auf einer angrenzenden Wiese liegt. Der Motor und die Beifahrertür sind beim Aufprall weggeschleudert worden.

Feuerwehrleute übernahmen die Absicherung der Unfallstelle, die Beräumung der Trümmerteile und die Reinigung der Fahrbahn.