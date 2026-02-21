Heftiger Unfall: Audi schleudert aus Kurve und zerstört Haltestelle

Coswig - Heftiger Unfall im Coswiger Stadtteil Neusörnewitz: In einer leichten Rechtskurve geriet ein Audi ins Schleudern, der Fahrer zog sich Verletzungen zu.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Coswig waren vor Ort. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 22.40 Uhr auf der Köhlerstraße in Neusörnewitz.

Aus noch unbekanntem Grund kam ein Audi A4 in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Kombi kam anschließend nach links von der Straße ab, fällte zwei Bäumchen und krachte in das Haltestellenhaus "Köhlerstraße".

Der Fahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Vor Ort bot sich ein Bild der Zerstörung: Das Haltestellenhäuschen wurde komplett zerstört, am Audi entstand Totalschaden.