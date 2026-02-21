 1.199

Heftiger Unfall: Audi schleudert aus Kurve und zerstört Haltestelle

Heftiger Unfall im Coswiger Stadtteil Neusörnewitz: In einer leichten Rechtskurve geriet ein Audi ins Schleudern, der Fahrer zog sich Verletzungen zu.

Von Benjamin Richter

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Coswig waren vor Ort.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 22.40 Uhr auf der Köhlerstraße in Neusörnewitz.

Aus noch unbekanntem Grund kam ein Audi A4 in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Kombi kam anschließend nach links von der Straße ab, fällte zwei Bäumchen und krachte in das Haltestellenhaus "Köhlerstraße".

Der Fahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Wilder Unfall in Freital: BMW-Fahrer schiebt vier Autos ineinander
Dresden Unfall Wilder Unfall in Freital: BMW-Fahrer schiebt vier Autos ineinander

Vor Ort bot sich ein Bild der Zerstörung: Das Haltestellenhäuschen wurde komplett zerstört, am Audi entstand Totalschaden.

Am Unfallwagen entstand Totalschaden.
Freiwillige Feuerwehr Coswig hat alle Hände voll zu tun

Die Freiwillige Feuerwehr Coswig nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf, sicherte die Trümmer der Haltestelle und zersägte eines der umgepflügten Bäumchen. Die Köhlerstraße musste wegen des Unfalls gesperrt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch

