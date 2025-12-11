2.797
Wer hat was gesehen? Siebenjährige von Toyota angefahren
Coswig - Ein siebenjähriges Kind wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Moritzburgerstraße in Coswig schwer verletzt.
Eine 60-jährige Autofahrerin war gegen 7 Uhr am Morgen mit ihrem Toyota Auris in Richtung Auer unterwegs, als sich der Unfall ereignete.
Nach Angaben der Polizei lief das Mädchen an der Haltestelle "Siedlerstraße" über die Straße und wurde von dem Toyota angefahren.
Alarmierte Rettungskräfte brachten die Siebenjährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
Der Verkehrsunfalldienst ermittelt und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer also Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa