Wer hat was gesehen? Siebenjährige von Toyota angefahren

Coswig - Ein siebenjähriges Kind wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Moritzburgerstraße in Coswig schwer verletzt.

Nach dem Unfall in Coswig sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Eine 60-jährige Autofahrerin war gegen 7 Uhr am Morgen mit ihrem Toyota Auris in Richtung Auer unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Nach Angaben der Polizei lief das Mädchen an der Haltestelle "Siedlerstraße" über die Straße und wurde von dem Toyota angefahren.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Siebenjährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.