Illegales Rennen und gefährlicher Spurwechsel: Polizei sucht Zeugen
Dresden - Sowohl am 8. Dezember als auch am 10. Dezember kam es in Dresden zu Verkehrsunfällen, bei denen beteiligte Fahrzeuge unerlaubt weiterfuhren. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Am 8.12. ereignete sich gegen 21.55 Uhr in Dresden-Leuben der erste Vorfall.
Auf der Breitscheidstraße sollen sich nach aktuellem Ermittlungsstand zwei Autofahrer ein verbotenes Rennen geliefert haben.
Dabei verlor der 21-jährige Fahrer eines VW Passat die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte unter anderem gegen ein Verkehrsschild sowie einen Baum. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt.
Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Das zweite beteiligte Fahrzeug - ein weißes Auto - setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.
Transporter verursacht Sturz und flüchtet
Am 10.12. kam es gegen 8.45 Uhr auf der Lennéstraße in der Seevorstadt zu einem weiteren Vorfall.
Ein 30-jähriger Radfahrer war auf dem Radschutzstreifen in Richtung Straßburger Platz unterwegs, als ein unbekannter Transporter plötzlich den Fahrstreifen wechselte.
Der Radfahrer wich aus, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde verletzt, während der Transporter ohne anzuhalten weiterfuhr.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Fahrzeugen oder deren Fahrern geben können, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 4832233 zu melden.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa