Zwei Autos krachen in Dresden zusammen: Eine Person verletzt!

Dresden - Unfall in Dresden-Bühlau !

Am Freitagnachmittag krachte es auf der Bautzner Landstraße. © Ove Landgraf

Am heutigen Freitagnachmittag sind gegen 14.20 Uhr auf der Bautzner Landstraße in Höhe der Kreuzung Am Heiderand ein Mercedes und ein Seat miteinander kollidiert.

Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden wurde dabei eine Person verletzt. Die betroffene Straße musste bis 15.50 Uhr voll gesperrt werden.

Kameraden der Berufsfeuerwehr kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Angaben zum Unfallhergang und zum Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Beide Fahrzeuge wurden an der Front stark beschädigt.

Infolge des Unfalls war der DVB-Ersatzverkehr für die Linie 11 beeinträchtigt.