Zwei Straßenbahn-Unfälle in einer Nacht: Auto gerammt, Wildschwein überfahren

Dresden - Gleich zwei Straßenbahn-Unfälle sorgten in der Nacht zu Sonntag in Dresden für Behinderungen. Die alarmierten Einsatzkräfte waren zunächst in der Altstadt, danach in Gorbitz gefordert.

Crash am Rathaus: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Autofahrerin wegen Unachtsamkeit von einer Straßenbahn erfasst worden. © Roland Halkasch

Es war kurz vor 1 Uhr, als ein Skoda am Bahnübergang Kreuzstraße/Ecke Dr.-Külz-Ring einer Tram Richtung Striesen die Vorfahrt nahm und mit deren Front kollidierte, teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

Die Verursacherin sei unverletzt geblieben, ebenso wie ihr Beifahrer.

Am Skoda entstanden jedoch erhebliche Beschädigungen. Der NGT D8 DD dagegen blieb weitgehend verschont.

Die Strecke war rund 90 Minuten gesperrt, weshalb die Linien 12 und 62 umgeleitet werden mussten.