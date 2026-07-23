Unfall in Dresden: 85-Jährige von BMW erfasst und schwer verletzt - nun sucht die Polizei Zeugen

Dresden - Schwerer Zusammenstoß in Dresden -Prohlis! Eine ältere Dame wurde am Donnerstagvormittag von einem Auto angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete.

An der Kreuzung Lohrmannstraße/Reicker Straße in Dresden-Prohlis wurde am Donnerstagvormittag eine Frau (85) schwer verletzt. (Archivfoto) © Roland Halkasch

Eine Frau (85) wurde gegen 11 Uhr an der Kreuzung Lohrmannstraße/Reicker Straße in Prohlis von einem Auto erfasst, als sie gerade eine Ampel überquerte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein blauer 1er BMW von der Reickerstraße auf die Lohrmannstraße abgebogen sein und die Seniorin erfasst haben.

Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer, dessen Auto vermutlich ein Meißner Kennzeichen hat, floh nach der Kollision vom Unfallort.