Unser Gold-Held ist zurück! Dresden steht für Olympia-Star Spalier

Dresden - Am Montagabend war Tom Liebscher-Lucz wieder in Dresden . Doch eigentlich kommt der nun dreifache Olympiasieger nur kurz zum Wäschewaschen heim!

Zufälle gibt's! Ex-Shorttrackerin Anna Seidel (r.) dürfte an ihrem ersten Praktikumstag beim MDR Olympiasieger Tom Liebscher interviewen. © Lutz Hentschel

Als sein Mercedesbus gegen 22.30 Uhr in der Neustadt vorrollte, bildeten seine Familie und Freunde ein Spalier. Bengalos brannten und selbst Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer war dabei. Es sollte der Auftakt für einen verkürzten Feier-Marathon des Paris-Helden werden.

Bereits am Dienstagmorgen ging's weiter. Im Sportgymnasium wurde er von den Schülern, seinen ehemaligen Lehrern, Dresdens OB Dirk Hilbert und dem Präsidenten des Landessportbundes Ulrich Franzen empfangen.

Das Stadtoberhaupt hob die sportlichen Leistungen des 31-Jährigen hervor und meinte zu den Schülern: "Ihr müsst auch immer so sympathisch bleiben wie Tom."

Hilbert ist sichtlich stolz auf "seinen" Ausnahmesportler - Gold bei drei verschiedenen Spielen (2016 in Rio, 2021 in Tokio und jetzt in Paris jeweils im Vierer) hat bisher noch kein Dresdner mit heimgebracht.

Zeit, dies in der Stadt zu würdigen. Ideen gibt es - möglich wäre, dass eine Halle Liebscher-Lucz heißt. Oder vielleicht gibt's die Ehrenbürgerschaft?