Verkaufsoffen: An diesen sechs Sonntagen kann man in Dresden 2023 shoppen gehen!

Dresden - Insgesamt sechs verkaufsoffene Sonntage hat der Dresdner Stadtrat in einer Sitzung am Donnerstagabend beschlossen.

Anlässlich vier verschiedener Stadtfeste und zweimal zur Adventszeit haben die Dresdner Geschäfte auch sonntags geöffnet. © Holm Helis

Wie der MDR berichtet, können Dresdnerinnen und Dresdner am 30. April anlässlich des Frühlingsfests am Goldenen Reiter erstmals in diesem Jahr auch sonntags in der Neustadt auf Shopping-Tour gehen.

Im Juni bieten sich dann zwei weitere Möglichkeiten, auch am Sonntag die Dresdner Läden zu betreten.

Zunächst öffnen am 4. Juni die Geschäfte im Rahmen des Stadtteilfestes "Sankt Pieschen" ihre Pforten, ehe am 25. Juni zum 31. Elbhangfest ein weiterer Sonntag für die Einkaufs-Planungen zur Verfügung steht.

Da es für das Prohliser Herbstfest noch keinen genauen Termin gibt, steht bisher nur fest, dass die Geschäfte in Profils auch dort an einem Sonntag geöffnet bleiben.