Verletzte Frau in Straßenbahn: Polizei sucht Hinweise zur geflohenen Täterin

Dresden - Bei einem Vorfall in der Neustadt ist am Donnerstag gegen 16.20 Uhr eine Frau (69) in einer Straßenbahn verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu einer bislang unbekannten Radfahrerin geben können.

Die Verursacherin fuhr davon. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Eine Straßenbahn der Linie 8 war gerade von der Haltestelle "Albertplatz" auf der Bautzner Straße in Richtung Königsbrücker Straße angefahren, als plötzlich eine Radfahrerin die Gleise in Richtung Albertplatz überquerte.

Der 34-jährige Straßenbahnfahrer leitete daraufhin eine starke Bremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zwar kam es zu keiner Kollision zwischen Bahn und Fahrrad, jedoch stürzte eine 69-jährige Frau im Inneren der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die schlanke Radfahrerin, die auf 30 bis 40 Jahre geschätzt wird, setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Sie trug eine rote Jacke, eine Weihnachtsmütze, eine schmal gerahmte Brille sowie einen schwarzen Rucksack. Unterwegs war sie mit einem blauen Fahrrad.