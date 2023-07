"Verteidigung der Kindheit": Als Martin Walser über Dresden schrieb

Martin Walser (†96) 2003 bei einem Dresden-Besuch vorm Hotel Kempinski. © DPA

Stirbt ein berühmter Autor, rücken seine Bücher stärker in den Blick. Die Verlage werfen die Druckpressen an, um Nachauflagen auf den Markt zu bringen. Der Tod ist immer auch Geschäft, was nicht so unanständig ist, wie es klingt, denn worin lebt ein Autor fort, wenn nicht in seinen Büchern, die gekauft und gelesen werden wollen.



Viele Walser-Bücher haben Karriere gemacht, etwa "Ein fliehendes Pferd", "Ein springender Brunnen" oder "Tod eines Kritikers". Dazu gehört "Verteidigung der Kindheit" von 1991, Walsers Dresden-Buch und einer der ersten Romane, die sich nach der Wiedervereinigung mit der deutsch-deutschen Geschichte beschäftigten.

Nicht von eigenem Erleben geht der Autor in dem biografischen Roman aus, Vorbild seines Helden Alfred Dorn ist der Dresdner Manfred Ranft (1929-1987), der während des Bombenangriffs auf Dresden nicht nur seine Großeltern verlor, sondern auch sämtliche Erinnerungsstücke an die Kindheit. Später studierte er in Leipzig, ging nach Berlin und schließlich nach Wiesbaden, reiste aber immer wieder nach Dresden, um der Mutter nah zu sein, die ihm Ein und Alles war.

Fieberhaft versuchte Ranft und versucht Dorn im Buch, durch Sammeln von Fotos und Dokumenten die persönliche Vergangenheit zu rekonstruieren - auf der Suche nach der verlorenen Kinderzeit. Als die Mutter stirbt, verliert Dorn den Lebensinhalt, er stirbt an einer Überdosis Schlaftabletten.