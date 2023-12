Bäcker basteln am Riesenstollen: Mega-Ansturm auf den Striezelmarkt

Dresden - Bau auf, bau auf! Noch eine Woche bis zum großen Stollenfest in Dresden. Der Höhepunkt, traditionell zum 2. Advent: Präsentation und Anschnitt des Riesenstollens. Am gestrigen Sonntag bastelten die Dresdner Innungsbäcker fleißig am 1,8 Tonnen schweren Vorzeigestriezel, zusammengesetzt aus 270 Stollenplatten, die die Innungsmeister schon zuvor gebacken hatten.