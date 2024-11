Die beliebtesten Weihnachtsmärkte in Dresden 2024

Aktuelle Infos und News zur Weihnachtszeit in Dresden findet Ihr auf der TAG24-Themenseite " Weihnachtsmärkte in Dresden ".

Dresden - Ihr wollt wissen, welche Weihnachtsmärkte in Dresden man unbedingt gesehen haben muss? Verschafft Euch hier einen Überblick über die beliebtesten Weihnachtsmärkte in Dresden.

Der Dresdner Striezelmarkt und weitere Weihnachtsmärkte der Stadt verzaubern den Advent. © Dresden Elbland/Michael Bader

Dresden und dessen Weihnachtsmärkte verbindet eine langjährige Tradition. In der ganzen Stadt verteilt finden sich große und kleine Weihnachtsmärkte, die ihre Besucher mit festlichem Charme verzaubern.

Erfahrt, wann die Dresdner Weihnachtsmärkte öffnen, wo sie sich befinden und welche Besonderheiten Euch vor Ort erwarten.

Außerdem könnt Ihr direkt nachlesen, was auf dem Programm steht und welche Haltestellen in der Nähe des Weihnachtsmarktes liegen, damit die Anreise per Bus und Bahn so schnell und einfach wie möglich erfolgt.

Bei den Dresdner Weihnachtsmärkten kann es zu kurzfristigen Änderungen der Termine und Öffnungszeiten erfordern. Alle angegebenen Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Dresden 2024 sind ohne Gewähr.