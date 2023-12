Bratwurst, Zuckerwatte, Karussell: Auf diesem Weihnachtsmarkt ist alles gratis

Dresden - Manche Eltern können sich einen Familienbesuch auf dem Weihnachtsmarkt einfach nicht leisten. Genau für diesen Fall gibt es am Samstag den Kinderweihnachtsmarkt in der Johannstadt. Alle sind eingeladen, alles ist umsonst.

"Der Weihnachtsmarkt richtet sich in erster Linie an die Kinder. Letztes Jahr wurde allerdings kein erwachsener Begleiter hungrig weggeschickt", berichtet Vonovia-Sprecher Ulf Mehner.

Zum sechsten Mal findet der kostenlose Markt statt. "Zu Weihnachten sollen Kinderaugen leuchten. Wir laden ein, mit uns zu basteln und zu spielen", sagt Jenny Linke. Und so wird es einen Basteltisch geben, auf dem Malhefte ausgelegt sind, sowie kleine Holzanhänger, die von den Kindern zusammengebastelt und bemalt werden können.

Also vormerken: Samstag, 14 bis 18 Uhr, am Turbine-Sportcasino an der Pfotenhauerstraße 79.