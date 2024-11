Countdown für Hüttenzauber läuft: Diese Neuerungen erwarten die Besucher

Dresden - Der Dresdner " Hüttenzauber " steht wieder an! Zum zweiten Mal findet die beliebte Acres-Ski-Party vor dem Dresdner TAG24- und Morgenpost-Gebäude statt, dem neuen Stamm-Ort an der Ostra-Allee . Dieses Jahr wieder mit Eisstockbahn.

Matteo Böhme (42) und Holger Zastrow (55) freuen sich auf den Start des Dresdner "Hüttenzauber". © Eric Münch

Inhaltlich halten die beiden neuen Chefs am Konzept ihres Vorgängers fest: "Der Umzug vom Postplatz musste letztes Jahr zügig gehen. Wir haben für dieses Jahr die Eisstockbahn zurückgeholt", berichtet Politiker und Event-Profi Holger Zastrow (55).

Gemeinsam mit Co-Chef Matteo Böhme (42) übernahm Zastrow dieses Jahr den Hüttenzauber.

Zwei strukturelle Änderungen: "Es wird keine Einwegbecher mehr geben, sondern Pfand. Die Klos sind komplett umsonst, aber freitags und samstags nehmen wir zwei Euro Eintritt am Eingang ein", erklärt Böhme.

Dresdens Vorzeige-Macher Holger Zastrow kündigt dann für das nächste Jahr auch Änderungen an: "Das betrifft zum einen die Sanierung der Innenräume, aber auch inhaltlich wollen wir ändern, Thema Fasching und Halloween in die Hütten bringen", so Zastrow.