Das gab es noch nie! Musik verstummt plötzlich auf dem Dresdner Striezelmarkt

Dresden - Musik-Aufstand auf den Weihnachtsmärkten: Zwischen 10 und 15 Uhr blieb es am heutigen Montag auch auf dem Striezelmarkt still. Die Veranstalter wollten so gegen enorm gestiegene GEMA-Gebühren protestieren. Ein Stimmungsbild von Deutschlands bekanntestem Weihnachtsmarkt.