Der Striezelmarkt ist eröffnet! OB Hilbert macht den Aufschneider

Dresden - Kurz nach 16 Uhr hat am heutigen Mittwoch der Dresdner Striezelmarkt eröffnet. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52, FDP) schnitt den 2023 Millimeter langen Stollen auf der neuen Bühne an.

Hunderte Dresdner und Touristen hatten sich schon lange vor der Eröffnungszeremonie, an der mehr als 70 Kapellknaben und Kreuzchor-Sänger, der Weihnachtsmann, das Stollenmädchen und das Bergmann-Blasorchester aus Bad Schlehma mitwirkten, vor der Bühne positioniert - offenbar in froher Erwartung auf den Stollen, der später verteilt wurde.

Als hätte Frau Holle es gehört: Als der Oberbürgermeister das Messer ansetzte und die Lichter an Baum und Buden angingen, rieselte plötzlich auch leise der Schnee.

Auch der Engel fehlte nicht. © Eric Münch

"Schade, dass der Bürgermeister dieses Jahr keine Weihnachtsmütze trägt, das fehlt irgendwie", so eine Dresdnerin, die sich das Spektakel jedes Jahr anschaut. "Aber Hauptsache, wir können wieder so striezeln wie vor der Pandemie."

Am Mittwoch sah es zumindest so aus: An den Glühweinständen herrschte reger Betrieb bei eisigen Temperaturen.

"Wenn es so bleibt, wäre das gut", sind sich die Händler einig.

Geöffnet ist der Markt bis 23.12. täglich von 10 bis 21 Uhr, am 24.12. von 10 bis 14 Uhr.