Ist das Stollenmesser auf dem Weihnachtsmarkt überhaupt erlaubt?

Das Stollenmesser wurde zu Zeiten von August dem Starken erfunden. © Kristin Schmidt/dpa

Die Antwort vom Stollenschutzverband ist wenig überraschend: "Das Riesenstollenmesser ist von der neuen Verordnung nicht betroffen."

Es handelt sich dabei um eine Nachbildung des Originals von 1730.

Die Replik wird in einer Lederscheide befestigt, an einem Balken hängend zum Stollenfest gezeigt, um an die historischen Ursprünge des Christstollens zu erinnern.