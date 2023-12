06.12.2023 06:10 748 Gäste aus Tschechien stürmen Dresdens Weihnachtsmärkte

Die Tschechen lieben die Adventszeit in Dresden, stürmen den Striezelmarkt in Scharen und erledigen auch gleich ihre Weihnachtseinkäufe in der Landeshauptstadt.

Von Anneke Müller

Dresden - Vesele Vanoce (Fröhliche Weihnachten)! Die Tschechen lieben die Adventszeit in Dresden, stürmen den Striezelmarkt in Scharen und erledigen auch gleich ihre Weihnachtseinkäufe in der Landeshauptstadt. Sie schätzen die Atmosphäre und das Angebot. Die Händler freuen sich. Martina (24, l.), Hanka (46, M.) und Kristyna (22) kommen alljährlich zum Striezelmarkt. © Eric Münch Mit dem Auto, dem Zug oder organisierten Bustagestouren reisen die Gäste aus dem Nachbarland an. Martina (24), Hanka (46) und Kristyna (22) sind mit dem Auto aus Prag gekommen, wie jedes Jahr. Sie genießen erst einmal einen Glühwein. "Die Stimmung ist so weihnachtlich", freut sich Martina. Nach dem Striezeln wollen sie noch Geschenke kaufen. Auch Milos (53) und Karolina (51) sind mit ihren beiden Töchtern aus Tschechien angereist. "Zauberhaft" findet Tochter Alena (21) das Markttreiben und freut sich aufs anschließende Klamotten-Shoppen. Weihnachtsmärkte Dresden Das gab es noch nie! Musik verstummt plötzlich auf dem Dresdner Striezelmarkt Ebenfalls aus Prag ist Vera (83) mit ihrer Familie hier. "Wir besuchen alle Märkte, die sind so schön." Alena (21), Milos (53), Jana (24), Karolina (51) nutzen den Familienausflug zum Striezeln und Shoppen. © Eric Münch Vera (83), Samuel (27), Jana (59), Maria (26) und Michal (59) sind extra aus Prag angereist. © Eric Münch Gäste aus Tschechien sorgen für "gute Umsätze auf den Märkten, im Handel und der Gastronomie" Gustl (69), der Glühwein in der "Alten Destille" verkauft, bestätigt, dass "sehr viele" tschechische Gäste kommen. Am Stand gibt es die Getränkekarte deshalb auch auf Tschechisch. Bei Katrin Weiß-Hantsche (57) am Stand sieht es ähnlich aus: "Unsere tschechischen Gäste lieben besonders Glühwein Hawaii mit Ananas." Glühwein-Verkäufer Gustl (69) zeigt die tschechische Getränke-Karte am Stand "Alte Destille". © Eric Münch Dass die Besucher aus dem Nachbarland nicht knausern, können die meisten Händler bestätigen. Auch beim Einkauf in der Centrum Galerie kaufen die Tschechen fleißig. "Kleidung ist der Renner", verrät Center-Manager Jürgen Wolf (62). Für viele Tschechen gehört der Adventstrip nach Dresden zur guten Tradition. Auch das Dresden Marketing (DMG) weiß, dass die Tschechen für "gute Umsätze auf den Märkten, im Handel, in der Gastronomie sorgen". Im September hatte die DMG mit einer Kampagne gezielt im Nachbarland für die Weihnachtsmärkte geworben. "In der Adventszeit laden wir unsere Gäste in Tschechien noch einmal direkt ein, etwa mit einer Onlinekampagne", so DMG-Chefin Corinne Miseer (47). Tschechischer Reiseveranstalter: "Dresden ist eines der beliebtesten Ziele" Am Parkplatz unter der Carolabrücke kommen täglich Reisegruppen aus Tschechien an. © Holm Helis Übrigens: Auch tschechische Reiseveranstalter profitieren von der Striezelmarkt-Begeisterung. Allein "Čedok" schickt mehr als 1000 Reisende mit Bussen in die Weihnachts-Metropole. "Dresden ist eindeutig eines der beliebtesten Ziele", so Čedok-Sprecherin Katerina Pavlikova.

Titelfoto: Montage: Eric Münch (2), Holm Helis