Hochsommer in Dresden, doch die Suche nach einem Weihnachtsbaum läuft schon!

Dresden - Mitten im Hochsommer bereits an Weihnachten denken? Genau! Die Vorbereitungen für den diesjährigen Augustusmarkt auf der Hauptstraße laufen längst auf Hochtouren.

Das THW stellt alljährlich den Weihnachtsbaum auf der Hauptstraße auf. © Steffen Füssel

Gesucht wird schon jetzt nach einem Weihnachtsbaum.

"Eine acht bis zehn Meter hohe Tanne soll es sein", wünscht sich Veranstalter Holger Zastrow (55, Team Zastrow) für Dresdens zweitgrößten Weihnachtsmarkt. "Mit geradem und rundherum gleichmäßigem Wuchs."

Wer eine solche Schönheit auf seinem Grundstück stehen hat und sich von ihr trennen will, kann sich bis 31. August per E-Mail (inklusive Fotos, Infos zum Baum) an weihnachten@zzdd.de wenden.

Parallel wird auch für den Canalettomarkt von Pirna eine bis zu 14 Meter hohe Tanne gesucht. Wichtig ist der Standort des Baumes.

Er darf nicht in unmittelbarer Nähe von Stromleitungen stehen und muss gut zugänglich sein - für die schwere Krantechnik und den Schwerlasttransport des THW Pirna.