Macht der kurze Striezelmarkt unseren Glühwein teurer?

Dresden - Sei es wegen kulinarischer Highlights, erzgebirgischem Kunsthandwerk oder dem bunten Programm: Millionen Besucher strömen jährlich auf einen der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. In diesem Jahr öffnet der Striezelmarkt jedoch erst am 29. November seine Pforten - so spät wie zuletzt 2017. Besuchern bleibt nicht nur weniger Zeit, sondern sie müssen auch mit höheren Preisen rechnen.

Je nachdem, an welchem Wochentag Weihnachten gefeiert wird, unterscheidet sich auch die Länge der Adventszeit. In diesem Jahr fallen Heiligabend und der vierte Advent jedoch auf denselben Tag.

Jörg Hahn (62, r.) bleibt an seinem Hoflößnitz-Stand beim Glühwein-Preis von 4,50 Euro. Der Chef der Obstkelterei Heide, Tino Walcha (55, l.), geht optimistisch ins Jahresendgeschäft. © Montage: IMAGO/Max Stein, Screenshot/Facebook/Heide Saft, Eric Münch

Auch Tino Walcha (55), Chef der Obstkelterei Heide in Siebenlehn, glaubt als Produzent und Lieferant für Händler, dass in der Kürze die Würze liegt: "Im Vergleich zum Vorjahr, wo die Leute nach fünf Wochen Weihnachtsmarkt dann etwas marktmüde waren und wir auch Glühwein zurücknehmen mussten, hoffen wir, dass die Leute in nur vier Wochen Lust auf Glühwein haben und wir so viel verkaufen wie in den Vorjahren."

Die Erstauslieferungen für Ende November sind laut Walcha bereits raus. Und seine Glühwein-Abfüllung läuft auch schon auf Hochtouren.