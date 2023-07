Neues Highlight für Dresdner Striezelmarkt: Das gab es dort noch nie!

Dresden - Lange mussten Besucher warten, im kommenden Winter soll es dann endlich so weit sein: Der Dresdner Striezelmarkt bekommt WLAN!

Gäste des Dresdner Striezelmarktes müssen künftig nicht mehr auf ihre mobilen Daten zurückgreifen, um während des Besuchs im Netz surfen zu können. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Einrichtung von Hotspots soll im Rahmen der Umbauarbeiten am Altmarkt bis zum Oktober 2023 erfolgen und damit pünktlich vor dem Aufbau des weltweit bekannten Weihnachtsmarktes abgeschlossen sein.

Um den Schaustellern sowie Gästen ein kostenfreies WLAN-Netz bieten zu können, muss das unterirdische Leitungsnetz von Fachleuten erneuert und beispielsweise um Glasfaserkabel erweitert werden. Die Stadt Dresden plant, das modernste unterirdische Veranstaltungsnetz in Europa zu installieren.

Im Zuge der Bauarbeiten wird auch eine rund 13.000 Quadratmeter große Pflasterfläche aus Granitsteinen verlegt. Sie soll die Befahrbarkeit des Altmarkts mit Rollstühlen oder Kinderwägen verbessern.

Für eine höhere Aufenthaltsqualität will die Stadt zudem 20 Trompetenbäume pflanzen lassen. Ein Großteil davon steht bereits - vorgesehen sind jeweils zehn an der Ost- und an der Westseite.