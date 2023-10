Sechs Wochen vor Eröffnung: Striezelmarkt-Händler suchen nach Personal

Die Verfahren, Ausländer aus Nicht-EU-Staaten anzustellen, sind bürokratisch zu aufwendig. Studenten haben oft vormittags keine Zeit. "Deshalb sprechen wir Rentner an", so Weiß-Hantsche.

Das Problem ist vielseitig: Ein Teil der Leute sucht sich nach dem Striezelmarkt-Job eine feste Stelle, ist dann nicht mehr verfügbar. Die Suche geht von vorn los. Viele mögen zudem am Heiligabend nicht arbeiten.

Sie hoffen auf die Jobbörse für Weihnachtsmärkte , die am heutigen Dienstag im Foyer des World Trade Centers (11-17 Uhr) stattfindet.

Süßwarenhändler Ingo Westenberg (66). © Andreas Weihs

Frederic Günther (37), Geschäftsführer des Verbands Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller (50 Hersteller, 100 Händler), erklärt den Studenten-Schwund damit, dass diese mittlerweile eine höhere Anwesenheitspflicht an der Uni haben.

Anders als "Platzhirsch"-Chef Heiko Meyer, der selbst immerhin schon 70 Prozent seines Personals zusammenhat, bestätigt: "Es besteht noch erhöhter Personalbedarf." Und: "Es eignet sich nicht jeder."

Süßwarenhändler Ingo Westenberg (66) aus Niedersachsen, der erst am 10. November anreist, will per Annonce Personal suchen.

Sollte das nicht klappen, "müssen wir als Familie das eben allein schaffen".

Ihm bereitet mehr Sorgen, dass der Markt dieses Jahr ein paar Tage kürzer ist und durch den vierten Advent am Heiligabend ein verkaufsstarkes Wochenende fehlt.