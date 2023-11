Prager Straße wird zur riesigen Eisbahn: Bis zu 500 Schlittschuhläufer am Tag

Dresden - Der Weihnachtsmarkt "Winterlichter" (29. November bis 23. Dezember) wartet in diesem Jahr mit einer besonders coolen Attraktion auf der Prager Straße in Dresden auf. In der Mitte der Adventsmeile wird zum ersten Mal eine 360 Quadratmeter große Eislaufbahn aufgebaut. Möglich macht's eine Kooperation von Marktveranstalter Frank Schröder (54) mit der Feldschlößchen-Brauerei.