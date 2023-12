So gut kommt der Dresdner Striezelmarkt im Netz an!

Der Dresdner Striezelmarkt kommt auch im Netz sehr gut an. © Holm Helis

Geht man allein nach den Aufrufen, landet der Striezelmarkt im bundesweiten Vergleich mit rund 4,2 Millionen Klicks auf dem vierten Platz.

Zu diesem Ergebnis kam das Portal "Ruggable" in seiner Auswertung, bei der die Aufrufzahlen für die Hashtags sämtlicher Weihnachtsmärkte auf TikTok miteinander verglichen wurden.

Im Deutschland-Vergleich sind demnach bloß die Weihnachtsmärkte in Herne (14 Millionen Aufrufe), Berlin (6,1 Millionen Klicks) und Frankfurt am Main (5,8 Millionen) beliebter als der Hashtag "#Striezelmarkt".

Der bekannteste Dresdner Weihnachtsmarkt spielt auch im europaweiten Vergleich ganz oben mit.

Hinter dem einsamen Spitzenreiter "Winter Wonderland" in London mit mehr als zwei Milliarden Aufrufen, dem "Champ de Mars" in Paris mit knapp 16 Millionen Aufrufen oder Weihnachtsmarkt in Krakau (5,8 Millionen Klicks) folgt der Striezelmarkt auf dem neunten Platz.