Striezel- und Augustusmarkt eröffnet: Dresden ist wieder ein Weihnachtswunderland

Dresden - Dresden glitzert wieder wie ein Weihnachtsfilm: Der 591. Striezelmarkt wurde eröffnet. Tausende Besucher drängten sich rund um den Altmarkt, als am Mittwoch um 16 Uhr die traditionelle Eröffnungszeremonie startete, begleitet von Bergmann, Lichterengel und Kreuzchor.

Feierlich eröffnete heute der Dresdner Striezelmarkt. © Norbert Neumann

"591. Striezelmarkt, das ist eine lange Tradition und wir sagen auch dieses Jahr vielen Dank an über 200 Händler", so Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) bei der Eröffnung.

Um Punkt 16.44 Uhr schnitt er den Stollen an und befand ihn als "vorzüglich". Damit gab er offiziell den Startschuss.

Die Lichter gingen an, die große erzgebirgische Pyramide wurde angeschoben, und an den liebevoll geschmückten Ständen konnte nach Herzenslust geschlemmt und geschlendert werden.

Auch auf der anderen Elbseite herrschte Weihnachtsstimmung pur: Nur wenig später eröffnete ebenfalls der Augustusmarkt - mit Goldener Reiterin, Spielmannszug und dem berühmten blauen Baum.