Altkötzschenbroda lockt mit Lichterpfad und Handwerkskunst
Radebeul - Der Radebeuler Weihnachtsmarkt "Lichterglanz & Budenzauber" lädt an den ersten drei Adventswochenenden auf die alte Dorfmeile nach Altkötzschenbroda ein.
Obwohl über 60.000 Besucher erwartet werden, versucht der Markt, besinnliche Momente erlebbar zu machen.
"Ganz in der Tradition des Weihnachtsfestes öffnet der Markt nur an drei Adventswochenenden und wird auch nicht als Wintermarkt verlängert. Wir verzichten auf verstärkte Musik, bieten stattdessen einen Pfad der Stille oder musikalische Vespern in der Friedenskirche an", sagt OB Bert Wendsche (61, parteilos) stolz.
75 festlich dekorierte Stände (darunter 20 Winzer) bieten regionale Handwerkskunst und Köstlichkeiten an.
Der Lichterpfad wird in diesem Jahr von der Radebeuler Künstlerin Irene Wieland gestaltet - mit 14 skulpturalen Leuchtobjekten.
"Lichterglanz & Budenzauber" lockt mit Puppenschaubude, Riesenstollen und Benefizkonzert
Zu den Highlights des Programms (drei Bühnen) zählen am 29. November der Anschnitt des Riesenstollens, die Vorstellungen in der Puppenschaubude, handgemachte Musik und das Benefizkonzert der Radebeuler Chöre am 30. November in der Friedenskirche.
Der Budenzauber ist freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.
Infos: weihnachtsmarkt-radebeul.de
Titelfoto: Petra Hornig