Altkötzschenbroda lockt mit Lichterpfad und Handwerkskunst

Radebeul - Der Radebeuler Weihnachtsmarkt " Lichterglanz & Budenzauber " lädt an den ersten drei Adventswochenenden auf die alte Dorfmeile nach Altkötzschenbroda ein.

Letzte Absprachen auf dem Budenzauber-Gelände: Puppenspieler Ben-Sebastian Hans (25, l.) und der künstlerische Leiter Björn Reinemer (38) auf dem Anger. © Petra Hornig

Obwohl über 60.000 Besucher erwartet werden, versucht der Markt, besinnliche Momente erlebbar zu machen.

"Ganz in der Tradition des Weihnachtsfestes öffnet der Markt nur an drei Adventswochenenden und wird auch nicht als Wintermarkt verlängert. Wir verzichten auf verstärkte Musik, bieten stattdessen einen Pfad der Stille oder musikalische Vespern in der Friedenskirche an", sagt OB Bert Wendsche (61, parteilos) stolz.

75 festlich dekorierte Stände (darunter 20 Winzer) bieten regionale Handwerkskunst und Köstlichkeiten an.

Der Lichterpfad wird in diesem Jahr von der Radebeuler Künstlerin Irene Wieland gestaltet - mit 14 skulpturalen Leuchtobjekten.