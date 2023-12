Zwei Millionen Besucher, 140.000 Liter Glühwein! Striezelmarkt-Händler happy

Zogen gemeinsam Bilanz (v.l.n.r.): Händlervertreter Heiko Meyer (61), Karoline Marschallek (43) vom Schutzverband Dresdner Stollen und Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (51). © Petra Hornig

In der Tassenspülung an der Kreuzkirche ging's auch am gestrigen Samstag noch richtig rund.

Bis zum Ende des Striezelmarkts wurden dort wohl rund 720.000 Tassen gereinigt. Das entspricht mehr als 140.000 Litern Glühwein - ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2022.

Apropos Tassen: Knapp 80.000 der eigens hergestellten Trinkbecher nahmen die Besucher als Souvenir mit und ließen dafür ihr Pfand (4 Euro pro Tasse) zurück.

"Von Beginn an war das Besucheraufkommen hoch. Und das trotz der kurzen Adventszeit", sagte Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (51, CDU).