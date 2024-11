Neuer Hüttenzauber-Betreiber: Jetzt muss Eintritt gezahlt werden

Dresden - Der Dresdner " Hüttenzauber " steht wieder an! Zum zweiten Mal findet die beliebte Après-Ski-Party vor dem Dresdner TAG24- und Morgenpost-Gebäude statt, dem neuen Stamm-Ort an der Ostra-Allee . Dieses Jahr wieder mit Eisstockbahn.

Matteo Böhme (42, l.) und Holger Zastrow (55) freuen sich auf den Start des Dresdner "Hüttenzauber". © Eric Münch

Inhaltlich halten die beiden neuen Chefs am Konzept ihres Vorgängers fest: "Der Umzug vom Postplatz musste letztes Jahr zügig gehen. Wir haben für dieses Jahr die Eisstockbahn zurückgeholt", berichtet Politiker und Event-Profi Holger Zastrow (55).

Gemeinsam mit Co-Chef Matteo Böhme (42) übernahm Zastrow dieses Jahr den Hüttenzauber.

Zwei strukturelle Änderungen: "Es wird keine Einwegbecher mehr geben, sondern Pfand. Die Klos sind komplett gratis, aber freitags und samstags nehmen wir zwei Euro Eintritt am Eingang ein", erklärt Böhme.

Holger Zastrow kündigt dann für das nächste Jahr auch Änderungen an: "Das betrifft zum einen die Sanierung der Innenräume, aber auch inhaltlich wollen wir ändern, Thema Fasching und Halloween in die Hütten bringen", so Zastrow.