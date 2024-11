"Winterlichter" öffnet: Eislaufen auf der Prager Straße

Machen das Gratis-Eislaufen für Schulklassen möglich: Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (55), Constance Jacob (47, Sachsenenergie) und Frank Schröder (55, v.l.). © Eric Münch

Am Mittwoch (17 Uhr) öffnet der Adventsmarkt "Dresdner Winterlichter" auf der beliebten Einkaufsmeile.

78 Händler bieten bis 23. Dezember (So. bis Do., 11-20 Uhr; Fr./Sa., 10-21 Uhr) ihre Waren an - vom Kunsthandwerk bis zu kulinarischen Köstlichkeiten.

"Unser absolutes Highlight ist die 380 Quadratmeter große Feldschlößchen-Eisarena", so Veranstalter Frank Schröder (55).