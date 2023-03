Wie Karl Mays Spazierstock in den Besitz eines Dresdners kam: Fast so spannend wie die alten Romane

Karl May kleidete sich gern in Wild-West-Manier.

Von Katrin Koch

Dresden - Karl May kleidete sich gern in Wild-West-Manier. Ganz wie die Helden seiner berühmten Abenteuer-Romane, allen voran Old Shatterhand. Mit Flinte und in Lederkluft posierte der Schriftsteller (†1912) auf vielen Fotos - ein cleverer Reklame-Schachzug, der dem Verkauf seiner Bücher sicher nicht abträglich war. Privat ging May mit schwarzem Zylinder und elegantem Spazierstock aus. Beide Original-Utensilien schenkte der Dresdner Dokumentarfilmer Ernst Hirsch (86) vor wenigen Tagen dem Radebeuler Karl-May-Museum.

Vorm Radebeuler Karl-May-Museum: Ernst Hirsch (86) mit Zylinder und Spazierstock des berühmten Autors. © Ernst Hirsch Wie er in deren Besitz kam - das klingt so spannend wie bei Karl May. Hirsch erzählt: "Mein Vater muss 14 oder 15 Jahre alt gewesen sein, als er als Gehilfe in der Kanzlei von Rechtsanwalt Bernstein am Pirnaischen Platz gearbeitet hat. Bernstein war der Anwalt von Karl May. Nach Mays Tod hat er vermutlich Zylinder und Spazierstock bekommen und schenkte beides meinem Vater." Aber die Erinnerungsstücke wären 1945 bei der Bombardierung verbrannt - Hirschs Vater wohnte in der heutigen Lingnerallee. "Doch er gab die beiden Stücke noch vor dem Angriff meiner Tante Lotte in Mickten zur Verwahrung - von ihr bekam ich Zylinder und Spazierstock später zurück."

Das historische Foto von 1903 zeigt Rechtsanwalt Rudolf Bernstein mit seiner Frau Emmy (l.) und Karl May mit seiner zweiten Ehefrau Klara. © Ernst Hirsch

Der Spazierstock mit dem Monogramm CM - Carl Friedrich May ist Mays Geburtsname. © Ernst Hirsch

Ernst Hirsch hat eine ganz besondere Beziehung zu Karl May