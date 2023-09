Wie will Dresden in der Zukunft heizen? Bürgermeisterin braucht einen Wärmeplan!

Dresden - Bis 2035 will die Stadt klimaneutral (möglichst ohne fossile Brennstoffe) heizen - das hat Folgen für alle Dresdner. Wie werde ich künftig heizen - und was mache ich, wenn ich meine Heizungsanlage umbauen möchte oder muss? Diese Fragen will das Rathaus bald beantworten, dafür einen kommunalen Wärmeplan erstellen.