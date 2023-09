Wirtschaftlicher Druck: Gasthaus "Schwejk" in Weißig nach nur drei Jahren wieder dicht

Dresden - Nur knappe drei Jahre hielt das "Schwejk" in Dresden -Weißig durch, nun ist es geschlossen.

"Schwejk"-Chef Josef Micek (46) hat damit nichts mehr zu tun. "Wir haben das Restaurant am 12. September geschlossen", sagt er.

Der Betreiber konnte den wirtschaftlichen Druck einfach nicht mehr aushalten. "Aus betrieblichen Gründen geschlossen" verkündet ein Schild am 200 Jahre alten "Gasthof Weißig", nur die Ballsäle sind noch zu mieten, auch der Gastraum steht für Feiern zur Verfügung.

So kam auch nicht mehr der Umsatz zustande, der benötigt wurde, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. "Dazu kamen noch Probleme mit dem Personal", so der Gastronom. "Es ist ja für jeden in der Branche schwer, welches zu finden."