Probelauf vor Inventur: Großes Kamele-Wiegen im Zoo, nur einer darf nicht

Dresden - "Gewaagtes" Manöver bei den Trampeltierdamen im Zoo : Die mussten – kaum waren die Feiertage vorbei – auf die Waage. So richtig Laune hatten die Höckertiere darauf nicht, besonders Trampeltier-Mutti Inka sträubte sich.

"Inka hat ein paar Kilo verloren, das ist aber nach der Geburt normal", so Zootierarzt Dr. Dimitri Widmer (42), der mit den Ergebnissen insgesamt zufrieden ist.

Sie gab murrende Töne von sich, als sie am Halfter von den Tierpflegern zur Bodenwaage auf den Hof der Futtermeisterei geführt wurde.

Die Trampeltierdamen werden übrigens regelmäßig durch den Zoo geführt und gewogen. "Es ist eine Abwechslung, aber zugleich ein Training für die Tiere." Nächster Wiegetermin ist bereits im Januar zur Inventur.

Vorher steht jedoch erst einmal Silvester samt Böllerei an: "Bislang gab es nie Probleme bei den Tieren", so Widmer. Die meisten sind zu dieser Jahreszeit ohnehin nachts in den Ställen.

Wer definitiv die Böller-Nacht im Stall verbringt, sind die Giraffen. "Die sind besonders schreckhaft."