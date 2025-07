Noch ein Todesfall: Zoo Dresden trauert um Panda "Aki"

Der kleine Panda Aki war noch nicht lange im Dresdner Zoo. © Zoo Dresden

Am Morgen des 16. Juli fanden Tierpfleger den sonst so aufgeweckten Aki schwach und fast regungslos am Boden seiner Anlage. Tierärzte versorgten ihn sofort notfallmäßig, gaben Flüssigkeit, Schmerzmittel und eine Nährstofflösung.

Doch in der Nacht verschlechterte sich sein Zustand dramatisch: Aki taumelte, stürzte, hatte Durchfall - sein Körper war am Ende. Woran es genau lag, war nicht bekannt.

Die Entscheidung, ihn von seinem Leid zu erlösen, fiel schweren Herzens. "Unsere Tierpfleger haben Aki als umgänglichen und aufgeschlossenen Panda erlebt, der nun sehr fehlen wird", heißt es vom Zoo.