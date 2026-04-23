Neues von den Flamingos - am Wochenende sind sie im Zoo die Stars

Dresden - Sie sind knallig rosa, stehen auf einem Bein stabiler als die meisten Menschen auf zweien und können stolze 70 Jahre alt werden - die Rede ist von Flamingos. Dass die gefiederten Wirbeltiere mehr draufhaben als nur "hübsch auszusehen", beweist der Zoo Dresden am 26. April beim großen "Flamingo-Tag".

Wer bei den Wettbewerben und interaktiven Spielen einen kühlen Kopf bewahrt, kann sogar den einen oder anderen Preis absahnen.

"Interessierte können an Quiz-Runden teilnehmen, mit den Pflegern quatschen und mehr über den Lebensraum sowie den Charakter der Tiere lernen", erklärt Zoosprecherin Katrin Kretschmer (49).

Von 10 bis 17 Uhr verwandelt sich das Areal rund um die Flamingo-Anlage in eine Info- und Mitmach-Meile.

Für Tierpfleger Jonas Freudenberg (24) sind die auffällig gefärbten Tiere alles andere als langweilig. © Eric Münch

Dass die rosafarbenen Zweibeiner echte Persönlichkeiten sind, weiß Tierpfleger Jonas Freudenberg (24) nur zu gut.

"Flamingos sind ein bisschen wie wir Menschen – sie gründen feste Freundesgruppen, haben aber auch Mitbewohner, die sie so gar nicht leiden können", schmunzelt er.

Während die Truppe im Zoo meist mit speziellen Pellets versorgt wird, stehen in der freien Wildbahn vor allem Salinenkrebse und andere Kleinstlebewesen auf dem Speiseplan.

Wer mehr über die Herkunft der Vögel wissen will, sollte die Pfleger-Treffs um 11.30 Uhr und 15 Uhr nicht verpassen.

Doch bei allem Spaß geht es auch um ein ganz wichtiges Thema. "Der Tag ist den Flamingos gewidmet, um gezielt auf ihre Gefährdung in der Natur aufmerksam zu machen", betonte Freudenberg. Der Eintritt für Erwachsene kostet 19 Euro (Kinder bis 16 Jahre: 10 Euro). Weitere Infos www.zoo-dresden.de.