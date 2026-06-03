03.06.2026 13:21 Wie süß! Dieser seltene Nachwuchs sorgt für Freude im Zoo

Schon drei Mal zuvor war Löffelhund-Mutter Taja trächtig. Nie hat es geklappt. Doch jetzt gibt es Nachwuchs bei den Löffelhunden im Dresdner Zoo.

Von Benjamin Schön

Dresden - Was für ein tierischer Grund zur Freude im Zoo Dresden! Vier kleine Löffelhunde haben das Licht der Welt erblickt – und sorgen jetzt für große Begeisterung bei Tierpflegern und Besuchern. Denn erstmals in der Geschichte des Zoos gelingt die erfolgreiche Aufzucht dieser seltenen Tiere.

Löffelhunde gibt es erst seit 2021 im Dresdner Zoo. © Christian Strauß / Zoo Dresden Bereits am 10. Mai brachte Löffelhund-Dame Taja (6) gleich vier Jungtiere zur Welt. Seit Sonntag wagen sich die kleinen Fellnasen nun erstmals aus ihrer Wurfhöhle und erkunden vorsichtig ihre Umgebung. Für das Zoo-Team ist dieser Nachwuchs etwas ganz Besonderes. Denn die drei vorherigen Würfe konnten leider nicht erfolgreich aufgezogen werden. "Bei den ersten Würfen ist es meistens ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich war es noch eine unerfahrene Mutter, aber es können auch Störungen von außen eine Rolle gespielt haben", erklärt Zoo-Sprecherin Kerstin Eckart gegenüber TAG24.

In ihrer afrikanischen Heimat sind Löffelhunde häufig in der Nähe großer Huftierherden wie Zebras oder Gnus anzutreffen. © Christian Strauß / Zoo Dresden

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Die Tierpfleger bekamen von der Geburt zunächst kaum etwas mit. "Die Welpen wurden direkt auf der Anlage geboren. Wir konnten dort gar nicht hineingehen. Wir wussten nur, dass Taja trächtig war – dann war sie plötzlich weg und später wieder da", berichtet Eckart. Besonders spannend: Bei Löffelhunden übernimmt der Vater einen Großteil der Kinderbetreuung. Während die Mutter die Jungen säugt und viel Nahrung aufnehmen muss, passt Papa Attila (6) auf den Nachwuchs auf, hält die Welpen sauber und beschäftigt sie.

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