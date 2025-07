Versuch für einen Tag: Tierpfleger im Zoo sein ist das reinste Dschungel-Abenteuer

Nächster Halt: Weißkopfsakis füttern. Siri und Pablo wissen genau, was abgeht, schnappen sich das Obst direkt aus meiner Hand und schmatzen los wie beim All-you-can-eat-Büfett.

Danach Händewaschen - da sagt Marc ganz locker: "Ach, wir haben auch Gummihandschuhe, falls du brauchst." WIE BITTE? Jetzt sagt er das? Das hätte ich doch gern eher gewusst. Na ja. "Ab jetzt wird es nicht mehr so eklig ", verspricht mir Marc.

Start im Prof.-Brandes-Haus mit Tierpfleger Marc (28): Kontrollrunde - alles dicht, nix ausgebüxt, alle Tiere am Platz? Check. Dann direkt in die Hölle - äh, zur Heuschrecken-Box. Ich öffne die Luke - BAM!

Gürteltier Gurt hat immer am Montag seinen Wiegetag. © Steffen Füssel

Nach der Frühstückspause geht's an den ersten Fütterungsversuch bei den Faultieren. Marc stellt klar: "Kann klappen, muss aber nicht." Und siehe da: Es klappt nicht. Also hängen wir erst mal nur das Futter auf, was wir vor der Frühstückspause vorbereitet hatten. "Vielleicht haben sie später noch mal Lust."

Dann geht es weiter zu Gürteltier "Gurt". Er muss auf die Waage. Problem: Gurt spielt Verstecken. Als ich ihn endlich finde, soll ich ihn einfach rausheben. "Er rollt sich im Normalfall zusammen." Doch nicht bei mir. Gurt hat entschieden, dass er heute besonders wach und neugierig ist. Also zappelt er in meinen Händen und auf der Waage.

Schließlich ein echtes Highlight: Ultraschall bei Faultier-Mutti Marlies. Während die Tierärzte die Mutti untersuchen, darf ich dem Faultier-Jungen etwas Futter anbieten - ganz vorsichtig, ganz langsam. Der kleine nimmt’s zögerlich, aber immerhin.

Zum Schluss noch mal kurz bei den kleinen Ameisenbären vorbeischauen, doch auch die sind heute noch nicht so richtig hungrig. Also heißt es für mich: Feierabend. Ich bin platt, durchgeschwitzt und ehrlich gesagt ziemlich stolz.

Und Marcs Fazit? "Man hat gemerkt, dass du Interesse hast, und auch bei den Heuschrecken hast du es zumindest versucht." Mein Fazit? Tierpfleger zu sein, heißt nicht nur füttern und streicheln. Es ist Dschungel, Kochshow, Fitnessprogramm und Abenteuerurlaub - alles an einem Arbeitstag.