Wie süß! Gurt und Bu haben Kugeltier-Nachwuchs

So klein ist der Gürteltier-Nachwuchs. © Marc Tetzlaff

Kugelgürteltier-Dame Bu ist wieder Mama – und das schon zum vierten Mal! Das putzige Kerlchen ist kaum größer als eine Mandarine, aber schon jetzt der ganze Stolz seiner Mama.

Noch bleibt der kleine Gürteltier-Junge gut versteckt und sicher in seiner Wurfkiste, wo Mama Bu ihn liebevoll zwei bis drei Monate lang säugt.