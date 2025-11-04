Wie süß! Gurt und Bu haben Kugeltier-Nachwuchs
Dresden - Babyalarm im Dresdner Zoo!
Kugelgürteltier-Dame Bu ist wieder Mama – und das schon zum vierten Mal! Das putzige Kerlchen ist kaum größer als eine Mandarine, aber schon jetzt der ganze Stolz seiner Mama.
Noch bleibt der kleine Gürteltier-Junge gut versteckt und sicher in seiner Wurfkiste, wo Mama Bu ihn liebevoll zwei bis drei Monate lang säugt.
Besucher müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis sie ihn im Zoo sehen können.
Papa Gurt lebt derweil ganz entspannt in einem separaten Gehege, damit Bu und ihr Nachwuchs in Ruhe bleiben können.
Titelfoto: Marc Tetzlaff