Wildbienen im Zoo Dresden: Diese Nistkästen sind ein Kunstwerk

Dresden - Im Zoo Dresden sollen Wildbienen einziehen! Für den Artenschutz steht seit Kurzem ein Kunstwerk aus drei besonderen Nistkästen vorm Orang-Utan-Haus.

Viele Wildbienenarten sind gefährdet. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Nistkästen sehen aus der Ferne aus wie abstrakte Figuren, wurden vom Dresdner Künstler Ulrich Stolz gefertigt und prämiert - das Projekt BienenBrückenBauen des Umweltzentrums hatte mit einem Kunstwettbewerb nach kreativen Nisthilfen gesucht.

"Die Umsetzung soll sowohl einen ästhetischen Reiz für den öffentlichen Raum bieten als auch artgerechte Nisthabitate schaffen", lautete der Auftrag.

Übergeordnetes Ziel ist der Wildbienenschutz, denn etliche Arten sind vom Aussterben bedroht.