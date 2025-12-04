Zum ersten Mal in Dresden! Podcastfestival feiert Premiere

Dresden - Dresden bekommt ein Podcastfestival! Was eigentlich als reines Hörformat gedacht ist, kommt am Samstag auf die Bühne. Dann sollen sechs Podcasts in der Neustadt vor Publikum präsentiert und aufgezeichnet werden.

Seit einigen Jahren erfreuen sich Podcasts - eine Art Audioshow im Internet - großer Beliebtheit. © pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)

"Wir dürfen stolz sagen, Dresdens erstes Podcastfestival zu sein", sagt Romy Jaehnig vom Verein scheune e.V., der das Programm verantwortet.

Los geht es ab 16 Uhr mit zwei kostenlosen Beiträgen: einem über die Zukunft des Journalismus und einem über das Weihnachtsfest.

Es folgen eintrittspflichtige Podcasts über Verschwörungstheorien, Punk-Kultur, Wechseljahre und Meinungsfreiheit, vorgetragen an Orten wie Schauburg, Bibliothek oder Club Heartbreak.

Unter den Moderatoren und Podcastern sind auch bekanntere Namen wie Jana Forkel (37) von der "Sendung mit der Maus" oder YouTuber Wolfgang M. Schmitt (39).