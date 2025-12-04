Zum ersten Mal in Dresden! Podcastfestival feiert Premiere
Dresden - Dresden bekommt ein Podcastfestival! Was eigentlich als reines Hörformat gedacht ist, kommt am Samstag auf die Bühne. Dann sollen sechs Podcasts in der Neustadt vor Publikum präsentiert und aufgezeichnet werden.
"Wir dürfen stolz sagen, Dresdens erstes Podcastfestival zu sein", sagt Romy Jaehnig vom Verein scheune e.V., der das Programm verantwortet.
Los geht es ab 16 Uhr mit zwei kostenlosen Beiträgen: einem über die Zukunft des Journalismus und einem über das Weihnachtsfest.
Es folgen eintrittspflichtige Podcasts über Verschwörungstheorien, Punk-Kultur, Wechseljahre und Meinungsfreiheit, vorgetragen an Orten wie Schauburg, Bibliothek oder Club Heartbreak.
Unter den Moderatoren und Podcastern sind auch bekanntere Namen wie Jana Forkel (37) von der "Sendung mit der Maus" oder YouTuber Wolfgang M. Schmitt (39).
Doch einen richtigen Festivalcharakter - mit Zelten, lauter Musik und viel Bier? Wird es eher nicht geben. Der Stadtbezirk steuerte für die Organisation des Podcastfestivals 4500 Euro Fördergelder bei, begründete das mit der "Verbesserung des kulturellen und sozialen Lebens".
Titelfoto: Bildmontage: foodie / IMAGO/Future Image